O advogado do ex-presidente José Sarney, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, entrou no início da tarde desta quarta-feira com uma petição no Supremo Tribunal Federal.

Ele quer ter acesso ao pedido de prisão, feito por Rodrigo Janot, e aos processos que citam do ex-presidente. “Apesar de não ser regra disponibilizar cópias, acredito ser direito da defesa ter esse acesso, visto que houve vazamento da informação à imprensa”, alegou Kakay.