STF anima defesa de Lula a insistir no caso do triplex

Agora que o STF tirou de Moro o controle sobre trechos das delações da Odebrecht que citam Lula, a defesa do ex-presidente se animou – e se organiza para voltar à carga no caso do triplex. Que já teve condenação em segunda instância e pena sendo cumprida desde dia 9.

Vão argumentar, mais uma vez, que o caso não tem relação com a Petrobrás.

Os advogados já pediram a anulação dessa sentença ao STJ e ao STF, na segunda-feira – um dia antes da decisão sobre Moro. E cogitam outras medidas que possam conseguir resultados favoráveis mais rápido.

