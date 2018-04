Defesa de André Esteves só pedirá habeas corpus após ter acesso à denúncia

Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, espera a denúncia da Procuradoria-Geral da República para entrar com pedido de habeas corpus do banqueiro André Esteves, preso há 12 dias. Ele teve prisão decretada por suspeitas de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato, que apura corrupção na Petrobrás.

Kakay conversou hoje sobre o caso com o ex-ministro do STF José Paulo Sepúlveda Pertence. E definiu que a melhor estratégia é esperar para conhecer por completo o conteúdo da denúncia.

A expectativa é tudo ocorra nesta segunda-feira, já que amanhã é feriado forense nos órgãos do Judiciário­­ — Dia da Justiça.