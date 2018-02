Dedo de moça

Bel Queiroz é o toque feminino do restaurante e empório Casa Europa, que inaugurou com o sócio e amigo Ipê Morais – do Adega Santiago e Taberna 474 – no final do ano passado na esquina da Gabriel Monteiro da Silva com a Cônego Eugênio Leite. “Decidimos manter o mesmo nome que o ponto teve quase a vida inteira. Dia desses, um senhor passou aqui e se lembrou da época em que comprava no mercadinho da antiga Casa Europa, nos anos 90”, conta a moça.

Bel faz questão de enfatizar que todos os produtos que vendem e com os quais preparam os pratos vêm de pequenos produtores mundo afora – principalmente da Itália, país onde o menu da casa foi inspirado. “Nossas verduras vêm todas da horta da minha fazenda, em Itatiba. Não usamos agrotóxicos nem conservantes. É tudo natural”, orgulha-se.