Marcela Temer, primeira-dama do Brasil durante a ausência de Dilma, não quis saber de dar plantão no Palácio Jaburu, em Brasília. Preferiu ficar em São Paulo, cuidando do filho, Michelzinho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.