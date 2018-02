Decoração na rede

Tudo começou quando Paula Carvalho, Mariana de Alencar, Alice Abramo e Joana Campanelli se juntaram por interesses em comum: a paixão pelo design, arquitetura e todo o universo da decoração. Daí nasceu o Tapa na Casa. Com ideias criativas e assessoria para desenvolvimento de produtos personalizados, as moças garantem bom gosto e informalidade na hora de decorar o cantinho dos seus clientes. Além de apresentar referências arquitetônicas e mostrar casas que todo mundo quer conhecer no www.tapanacasa.com.br

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.