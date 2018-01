Depois de um processo de dez anos, a Justiça do Trabalho de SP liberou, em poucos dias, 45% dos valores indenizatórios devidos a ex-funcionários da falida Vasp: R$ 126 milhões.

Até o final do ano, a chamada “Vara Vasp” do TRT deve pagar outros R$ 312 milhões. Fruto, em grande parte, da venda da Fazenda Piratininga, do grupo Canhedo — que controlou a Vasp até sua falência em 2008.