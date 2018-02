A Secretaria de Aviação Civil comemora. Levantamento que a pasta divulga hoje aponta que 84% dos passageiros estão satisfeitos com os aeroportos do País – um recorde histórico do setor.

Curitiba manteve a maior nota – 4,51, em 5. Guarulhos foi o que mais subiu — de 3,46 para 4,41 em um ano. Mas as melhores salas VIP são as dos aeroportos de Campinas e Brasília.