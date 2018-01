Début fashion

Kika Simonsen aliou arte com moda e lança, quarta-feira, na Galeria Emma Thomas, sua marca de roupas – que tem, como diferencial, suas pinceladas. “A moda é muito dinâmica, já a arte é mais solitária. Mas, ao mesmo tempo, estão sempre se influenciando. Com a grife, consegui unir esses dois mundos. De manhã, pinto meus quadros no ateliê que construí em meu escritório; à tarde, fico 100% focada nas roupas”, conta Kika. “Para minha primeira coleção, que é menor do que a próxima, me inspirei nos elementos da natureza.” As peças estão à venda nos e-commerces top do mercado fashion. “Por enquanto, nada de lojas físicas”.

