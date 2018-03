Enquanto se espera a nomeação do novo procurador-geral de Justiça, outra “polêmica” ocupa as rodas do Ministério Público: o fim dos copinhos descartáveis. Eles serão trocados, no semestre que vem, por canecas duráveis – cada funcionário ganhará a sua. [TEXTO]Já foram licitadas 10 mil unidades, a R$ 10,09 cada.

Tem promotor achando que é coisa de presidiário. Outros defendem a iniciativa verde.