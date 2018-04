Eleito nesta terça-feira presidente do Sindicom, com direito a festa no Copacabana Palace, José Lima de Andrade Neto teve apoio, entre outros, da sua ex-empregadora, a BR Distribuidora.

Depois de seis anos à frente da estatal, o executivo saiu em setembro, alegando razões de saúde. Negando ter sido por causa de quem o indicou: Fernando Collor e Edison Lobão.