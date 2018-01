De UMA em UMA

Raquel Davidowicz vai inaugurar, quinta-feira, a primeira loja da UMA fora do Brasil – em Nova York. “Temos por aqui três lojas que estão indo bem, com clientes que entendem nosso conceito. Como a marca é muito urbana e atemporal, achamos que combina com uma metrópole cosmopolita como NY”, explica a estilista, que está nadando contra a maré da crise brasileira. “Tivemos a ideia muito antes da crise. Que, agora, nos dá uma ajuda por causa da desvalorização do real. Facilitou nossas exportações.” O lugar escolhido foi a Bleecker Street, no West Village, acompanhada de vizinhança de peso, como a Burberry e a Magnolia Bakery. A ideia é reproduzir o espírito da flagship store da marca, localizada na Vila Madalena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.