De som e imagem

A vida profissional de Flávio Inserra é a união de duas paixões pessoais: a música (foram 17 anos de conservatório) e a arquitetura. No decorrer das últimas duas décadas, o paulistano – formado pelo Mackenzie e com doutorado na Universidade da Catalunha – ficou conhecido pelos cenários lúdicos e tecnológicos que criou para as óperas e balés do Teatro Municipal (um dos mais famosos, para a montagem de Eugene Onegin, de Tchaikovsky) – onde a coluna o fotografou. “Também adoro paisagismo, jardinagem, restauração de ambientes e as obras de Gaudí”, elenca.

Por isso mesmo, sua Cena Set especializou-se no que ele chama de ‘arquitetura cenográfica’. Entre seus trabalhos mais recentes, destaque para a Casa de Vidro, em Vinhedo, projeto particular cujo conceito é 100% minimalista (“foi um desafio novo para mim”, diverte-se). “Faço arquitetura real, mas com recursos de cinema, teatro e TV”, explica. Tem lógica. Afinal, como diria um certo bardo inglês, o mundo é um palco.