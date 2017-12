De sol em sol

A B Boutique Travel, pertencente a Erica Chrisocheraki – que, literalmente, casou-se com um grego e se mudou –, já é “point” na ilha de Mikonos. Quem quer fazer um evento, aniversário, casamento ou mesmo um passeio na localidade, naturalmente esbarra na charmosa brasileira. Quais as maiores semelhanças entre os dois povos? “Alegria, hospitalidade e gentileza, principalmente das pessoas que não vivem nas grandes cidades.” O Brasil é famoso pelas praias. Por que, então, viajar à Grécia? “São duas as razões básicas: o mar Egeu, com suas águas cristalinas azul-turquesa, somado à arquitetura da ilha, totalmente lotada de casas brancas, mudando muito a paisagem em comparação ao que se vê por aí; e a geografia do país, plantado no hemisfério norte.” E completa: “Nosso verão, com garantia de sol, acontece durante o inverno de vocês.” Erica vem reparando que o movimento de brasileiros tem aumentado muito nos três anos em que vive lá. Coisa boa para a nova agente de turismo, que largou sua vida em São Paulo, incluindo escritório de marketing, para viver seu grande amor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.