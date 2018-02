De roupa a bolsa

Isabella Giobbi estreia no terceiro setor. Em parceria com Isabella Prata, está montando bazar para colocar à venda parte do estoque de suas últimas coleções. “Tenho um patrimônio em roupas, composto de peças atemporais. A Prata me convidou e vamos transformá-las em ‘bolsas’”, conta.

As bolsas a que se refere são de estudos para jovens atendidos pelas ONGs Casa do Zezinho e Projeto Arrastão. Marcado para os dias 5 e 6, na Escola São Paulo. A estilista ainda arruma tempo para organizar outra estreia: no e-commerce.