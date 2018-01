Marcelo Lavenère, o advogado que em 1992 apresentou o pedido de impeachment de Collor, chama de “recauchutagem inútil” incluir as pedaladas de 2015 no pedido de Hélio Bicudo e Miguel Reale Jr. contra Dilma.

Ele já criticava a ideia quando o pedido se limitava aos casos de 2014. “E agora, nem decisão do TCU tem ainda sobre as pedaladas deste ano”, afirma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.