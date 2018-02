Gilberto Gil decidiu não comentar a troca no MinC. Juca Ferreira, no entanto, afirmou à coluna que as expectativas para Marta Suplicy “são as melhores possíveis”.

Ferreira disse ainda que Marta tem “sensibilidade contemporânea” e que o sentimento geral é de ver o ministério, sob seu comando, “retornar rapidamente ao século XXI e as coisas na pasta voltarem a seu curso normal”.