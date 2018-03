De quem entende

Stanley Fischer, presidente do BC de Israel, conversou com empresários do Lide que estão em Jerusalém para o Audi Business Trip. Anteontem, na sede do banco, traçou quadro positivo da economia local e manifestou expectativa de juros decrescentes em países emergentes, incluindo o Brasil.

Se não demonstrou grande preocupação com os EUA, seu cenário para a Europa não foi tão otimista. Para o ex-Citigroup e ex-FMI, falta agilidade à Comunidade Europeia: a tentativa de solução de problemas vem sempre com atraso. E esse descompasso pode, em algum momento, agravar a fragilidade econômica do bloco.