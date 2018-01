De quem conhece

Não existe lugar melhor para morar do que Havana. A afirmação é de Ella Fontals Cisneros. Cubana de nascença – mudou-se ainda criança para Caracas – e hoje uma das maiores colecionadoras de arte do mundo, jura que Cuba é o lugar mais seguro do Planeta para se viver.

Conhece 2

Casada (hoje divorciada) com integrante de tradicionalíssima família da Venezuela, Ella não visita o país de Nicolás Maduro há mais de três anos. “Muito triste ver a violência, a insegurança, a destruição econômica e política das últimas décadas.”

A também benemérita fez o mesmo que boa parte da classe rica do país: foi morar fora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conhece 3

Já em Cuba, segundo a dirigente da Fundação de Arte Cisneros-Fontals – que tem sede em Miami –, o mote é a esperança. “Com o levantamento do embargo feito pelos EUA, uma porta de oportunidades se abriu.”

Conhece 4

Ciceroneada em São Paulo por Beto Amaral, produtor da exposição Memórias da Obsolescência (que traz vídeos da fundação de Ella e acaba amanhã, no Paço das Artes), a cubana dará uma palestra hoje, no fim da tarde, no MIS.