Novidade no Museu do Futebol. Nos próximos dois anos, será montado um acervo com depoimentos de jogadores que passaram pelas seleções brasileiras desde a Copa de 1954.

Estrelas da bola que já gravaram? Pepe, Dadá Maravilha, Ademir da Guia, Leão, Aluísio da Luz (o Índio), o possesso Amarildo, Dino Sani, Djalma Santos e o goleiro Luis Moraes (o Cabeção).

Em parceria com FGV e Associação dos Campeões Mundiais de Futebol do Brasil.