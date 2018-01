Enquanto outros restaurantes classe A lamentam a crise econômica, o Rodeio do Iguatemi comemora aumento de 15% no seu faturamento do primeiro semestre, segundo Francisco Chagas, responsável pelo empreendimento.

Que, no domingo, entre outras, abrigava – em mesas separadas – as famílias Ermírio de Moraes e Roberto Baumgarten.