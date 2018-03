Aproveitando a presença do mundo corporativo no País, o Bradesco lotou seu seminário – que acontece na véspera da abertura da Olimpíada, na Casa da França, no Rio.

Sob o tema Pensamentos Olímpicos sobre a Economia Brasileira – as Chances de Medalha, o programa incluiu palestras de Henrique Meirelles, Pedro Parente e Wilson Ferreira, entre outros.