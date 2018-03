Banqueiro brasileiro foi responsável por um dos maiores negócios do mercado imobiliário americano em 2010. Em dezembro, pagou US$ 285 milhões por edifício comercial na Madison Ave, o mesmo que abrigava a tradicional loja Barney’s. Com 23 andares, o metro quadrado saiu por US$ 12 mil. Instalará ali uma nova unidade de seus negócios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.