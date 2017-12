Recursos e cabeças para a ciência

O Instituto xy.org, que tem como objetivo apoiar projetos de ciência e matemática, ainda não tem um diretor executivo permanente, mas seu comitê está formado.

Dele participam Fernando Reinach, do fundo Pitanga, Pedro Wongtschowski, da Ultrapar, Marcos Lisboa, do Insper, Jerson Lima, da Faperj, Marcelo Viana, do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e Branca Moreira Salles, representando o instituto.

O xy.org começa a operar com recursos doados por João Moreira Salles a um fundo patrimonial (endowment) – mas poderá buscar, uma vez formado, outros tipos de financiamento.