Vem com tudo o camarote da Rio Samba e Carnaval, de Maurício Mattos, na Sapucaí esta noite. O empresário investiu R$ 4,2 milhões por meio de parcerias com Fiat, Audi, Souza Cruz, Asics, Accor, Club Med, Diageo, Riachuelo, Grupo LVMH, Johnnie Walker e Givenchy – que faz sua estreia no carnaval.

