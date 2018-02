Ao se encontrar, ontem pela manhã, com cerca de 60 empresários do setor de turismo, no São Paulo Convention Bureau, Feldman se surpreendeu. “Mesmo sem o adequado apoio governamental, o turismo responde hoje por 13% do PIB brasileiro, enquanto a agricultura, por exemplo, significa 22% e o setor automobilístico, 5%.”

