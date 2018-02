Yana Parente e Thomaz Rezende aceitaram a missão de André Sturm. Os designers criaram uma miniatura do recém-inaugurado Caixa Belas Artes em papel-cartão, que reproduz a fachada do cinema e a esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista.

Trata-se de edição limitada – apenas 100 unidades –, à venda na loja do Belas Artes.