De pai para filho

Ronaldo não foi o único da família a se emocionar, anteontem, no amistoso Brasil e Romênia. No camarote da Gillette, Nélio Nazário, pai do craque, exibia ora cara de choro, ora sorrisão e peito estufado ao ver o filho jogar. De óculos Prada escuros na cabeça e pescoço embrulhado por cachecol verde-amarelo bordado com a frase “Obrigado Ronaldo”, o pai do ídolo conversou com a coluna.



O que achou da participação de Ronaldo no jogo?

Ótima, né? Ele fez três finalizações fantásticas. Só não marcou gol mas acabou fazendo muito mais do que veio aqui fazer hoje. Nem era para ter finalizado tanto…



E este segundo tempo? A torcida está vaiando a Seleção e gritando para Ronaldo voltar para a partida.

Ah, para você ver a diferença, né? O jogo agora está assim, ó, paraaaaado… Você percebe a mudança entre uma partida jogada com um olhar de craque e com gente, assim, “normal” em campo… Claro que tem craque aí também, mas não com a visão excepcional do Ronaldo.

E terminou o diálogo limpando os olhos marejados.

DÉBORA BERGAMASCO