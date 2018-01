Manifestação na Paulista, a Linha-2 Verde (Vila Prudente – Vila Madalena) registrou 52% mais passageiros do que a média dos domingos. Segundo o Metrô, foram 270 mil. Já a Linha-4 Amarela (Butantã – Luz) transportou 225 mil pessoas, 14% a mais do que o normal para o dia.

A empresa afirma, ainda, que circularam por todas as linhas, no domingo, 1,4 milhão de pessoas – 18% a mais do que a média.