Nada a ver com o subprime, mas preocupa. Nas contas do Ibedec, que estuda as relações de consumo, 100 mil brasileiros terminarão o contrato de compra de suas casas, este ano. E eles não têm cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais.

Está formado um pequeno “buraco” a ser resolvido.

