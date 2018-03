De olho no verde

Denise Milan comemora a visibilidade e o reconhecimento de seu trabalho. Com a exposição Mist of the Earth, em cartaz até 30 de agosto no Wilson Center, em Washington, a artista tem recebido elogios de curadores do mundo todo – entre eles Manuela Mena, do Museu do Prado. Conhecida por obras feitas a partir de elementos da natureza, a artista acha muito importante expor suas fotocolagens – montadas a partir de paisagens brasileiras e de mandalas – porque, segundo afirma, aquece o debate sobre sustentabilidadee desenvolvimento do meio ambiente. Por meio de sua obra, convida as pessoas a viverem possibilidades de transformação. “Os ecossistemas são os únicos capazes de vencer o tempo. O que assistimos hoje, todos os dias, é a falência dos outros sistemas. Mas a Terra, essa sim, vai sobreviver”.

