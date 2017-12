A ONG Minha Sampa criou mobilização virtual para que o Metrô invista em uma campanha de prevenção ao abuso sexual.

Basta assinar um formulário no site para que, automaticamente, seja enviado e-mail ao presidente da companhia, Luiz Antonio Carvalho Pacheco.

De olho no tubo 2

Trata-se de uma reação à tão criticada campanha do Metrô segundo a qual “trem lotado é bom para xavecar mulher”. A publicidade, de acordo com Anna Livia Arida, diretora da ONG, é método eficaz de prevenção ao abuso sexual.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exemplo: “Em Vancouver, no Canadá, a propaganda ‘Don’t be that guy’ reduziu em 10% os casos em menos de um ano”, diz.