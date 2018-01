Alckmin e Haddad são presença garantida, hoje, no Centro Georg Bruder, em Santo Amaro – onde será inaugurada a nova sede do NAR, núcleo de alto rendimento dedicado a treinar atletas olímpicos gratuitamente no País.

Idealizado por João Paulo Diniz e seu pai, Abilio, o espaço é parceria entre Instituto Península, de propriedade da família Diniz, e Prefeitura.