De olho no futuro

Apesar de muito jovens– ambos com 25 anos – Fernando Nosé e Gustavo Jarreta Castro já podem ser considerados empreendedores. A dupla está no seleto grupo de parceiros da Zeiss, empresa alemã fabricante de lentes de alta performance, e acaba de inaugurar o Zeiss Vision Center de São Paulo, no coração dos Jardins.

Não é a primeira tacada dos empresários nessa área. Eles mantêm, desde 2012, a Ótica da Villa, na Vila Nova Conceição – e dessa forma acabaram por chamar a atenção dos alemães. Entre as novidades da nova loja está a lente DriveSafe, produzida com tecnologia elaborada diretamente para dirigir.