De olho na tela

A arte imita a vida. Pelo menos no caso de Emannuelle Junqueira. A estilista fará sua estreia no cinema na pele de uma… estilista. No longa Os Homens são de Marte… e É Para Lá que eu Vou! No filme, ela desenhará um vestido de noiva para a personagem principal, interpretada por Monica Martelli. Além disso, Emannuelle está debruçada no filme-conceito de sua próxima campanha de alta-costura voltada para noivas. A ser gravado este ano, com direção de Vera Egito e trilha assinada por Camila Cornelsen.

