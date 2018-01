Renan mira Temer e acerta bancada do PMDB

O novo papel de Renan Calheiros, que tem um pouco de aliado e muito de crítico do governo Temer, criou uma crise de bom tamanho no PMDB do Senado. De olho em uma aliança com Lula para reeleger seu filho ao governo de Alagoas em 2018, o senador caprichou tanto nos ataques ao Planalto que acabou sendo aplaudido… pelo PT.

Resultado? O grupo pró-Renan tentou colher assinaturas em apoio ao líder e o grupo contrário se rebelou. A saída foi marcar reunião para terça-feira, para passar a crise a limpo. A bancada peemedebista tem 22 senadores – e Renan, ao que se sabe, será “enquadrado” por 10.

O custo

A última de Renan, relatada por sindicalistas, foi comparar o governo Temer, anteontem, com o de Artur Bernardes, nos anos 20. Ele teria dito que os dois “se destacam pela intolerância e falta de debate”.

Mariana, o futuro

Deve custar algo como R$ 1,1 bilhão e durar dez anos o trabalho de recuperação dos 47 mil hectares devastados pela tragédia ambiental de Mariana, em Minas. Mas, uma vez completado, vai gerar um crédito de 17 milhões de toneladas de carbono, em 30 anos, nos cálculos da ONG The Nature Conservancy.

Os dados foram divulgados ontem no megaencontro de 70 especialistas reunidos em Belo Horizonte pela Fundação Renova – que coordena o projeto.

Mariana 2

Expert em negócios florestais sustentáveis, o empresário Haakon Lorentzen, ex-Aracruz, mostrou-se otimista. Para ele, a recuperação da região servirá de símbolo para a expansão desse setor no País.

Mas Henrique Lobo, do Comitê da Bacia do Rio Doce, advertiu que 80% da área são pastagens degradadas e há previsões de séria escassez hídrica nos rios na região.

Narizinho

Boa notícia para autores da literatura infantil e juvenil. Está criado, e deve ser anunciado hoje, em Salvador, o Prêmio Monteiro Lobato. No encontro dos ministros da Cultura dos oito países de língua portuguesa, o CPLP.

Longe daqui

Tem brasileiro “virando” nome de asteroide no fim do sistema solar. Por suas pesquisas com anéis planetários de Plutão, na Engenharia da Unesp, Silvia Winter, Othon Winter e Valerio Corruba ganharam a homenagem em congresso de astronomia no Uruguai.