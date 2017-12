Incêndio na Cinemateca e a memória do cinema nacional

Indagada sobre o incêndio de ontem na Cinemateca, Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de SP, mostrou-se preocupada com a preservação da memória do cinema: “O trabalho de restauro que a Cinemateca faz é muito reconhecido internacionalmente e deveria ser mais divulgado por aqui”, afirmou a produtora – que, na última edição do festival, homenageou a Film Foundation, órgão dedicado à preservação e ao restauro de filmes.

“É preciso que todos estejam muito atentos para a manutenção desse trabalho de excelência”, completou a produtora.