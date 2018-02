Até ontem, o Ministério Público do Rio não havia entrado no caso do jovem que foi amarrado em um poste, semana passada, no bairro do Flamengo.

As investigações, segundo o MP, ainda estão a cargo da 9ª DP.

De olho 2

E os integrantes do Reage Flamengo! – apoiadores dos ‘justiceiros’ – convocaram, via Facebook, manifestação para o fim de semana do dia 22.