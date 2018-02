De novo, mas novo

Fabiano Guerra e Tom Oliveira reinauguram, amanhã, o Roppongi. Velho conhecido dos paulistas, o restaurante asiático encerrou suas atividades no Itaim há dez anos. “Fizemos questão de manter o empreendimento no mesmo bairro e chamar o Luiz Henrique Marcondes – que projetou o antigo local – para fazer o novo, mantendo as características”, conta Tom. “No menu, vamos oferecer mais de 30 rótulos de saquê. E quem vai cuidar da cozinha é o chef Ohata”, emenda Fabiano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.