De neto para avô

Hoje, Dia dos Pais, é dia de trabalho para Rogério Fasano. Como todos os domingos. Depois de passar pelo próprio restaurante Fasano, dará rasante no Gero, Gero Caffe, Nonno Ruggero e Trattoria para, finalmente, chegar ao Parigi e almoçar com o pai, Fabrizio, e o filho Victorio. Além, claro, da filha mais velha, Anna. “Seremos os últimos a nos sentar, avisa o acionista do Grupo Fasano, que comanda, com mão de ferro, os restaurantes. Não se deve esquecer que Gero, como é conhecido, aliado ao sócio JHSF, também acompanha de perto as operações do Fasano Rio e do Fasano Las Piedras, em Punta del Leste – ambos acoplados a hotéis da grife.

