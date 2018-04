O MST criou sábado seu primeiro assentamento na área do município de São Paulo. Com 40 famílias, fica no km 27 da Anhanguera e foi batizado de “Comuna da Terra Irmã Alberta”.

Veja também:

Oca comemora o Ano da França no Brasil com exposição Mulheres do Planeta, de Titouan Lamazou

Museu da Língua Portuguesa recebe exposição O Francês em todos os tempos no Brasil

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte