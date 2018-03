FHC desistiu ontem – e momentaneamente – do retiro no Pantanal, onde iria se concentrar nos finalmentes do seu terceiro livro da série Diário da Presidência. Vai primeiro cuidar da saúde, colocando marca passo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.