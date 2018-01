Multinacionais que atuam no ramo de óleo e gás decidiram “expatriar” profissionais por causa do cancelamento de contratos com a Petrobrás.

Para não perder mais dinheiro, preferem manter funcionários em unidades fora do País durante o primeiro semestre.

…prontas

A movimentação começou a ser desenhada em 2012. Destinos? Oriente Médio e Sudeste Asiático são os mais frequentes. A área de Engenharia Química é uma das mais afetadas.