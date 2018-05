Mesmo sabendo que a intervenção federal no Rio impede aprovação de propostas emenda no Congresso, exportadores brasileiros acompanham com atenção a PEC aprovada, discretamente, na CCJ do Senado, no fim do ano passado.

De numero 37/2007, ela libera a cobrança de ICMS na…. exportação de produtos primários e semielaborados.

Flechada mortal na Lei Kandir – criada em 1996.