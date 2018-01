Coautora da denúncia contra a presidente Dilma, Janayna Paschoal diz ter ficado “muito feliz” com as 440 páginas do parecer de Anastasia lidas ontem na comissão de impeachment do Senado.

“Minucioso, preciso, não poderia estar mais forte”, resumiu a advogada. “Se depender só do jurídico, a presidente não vai ter chance”.