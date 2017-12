Mesmo não empossado, Joaquim Levy aceitou receber missão rotineira do FMI que está no País, como adiantou ontem a coluna em seu blog.

Entre os técnicos de Washington, vale registrar a presença do também brasileiro Paulo Nogueira Batista – que não se mostra pessimista em relação ao Brasil. “A situação não é tão difícil como estão desenhando. Será resolvida sem dramas”, declarou.

…em grão

Em tempo: na mesa de Levy em Brasília repousa o livro Markets Over Mao – The Rise of Private Business in China.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Escrito por Nicholas R. Lardy, ele traz uma ótica diferente, defendendo, entre outras, que o gigante asiático está migrando do modelo estatizante para uma economia de mercado.

Nada puro, mas, na visão do próprio autor, que economia do mundo hoje o é?