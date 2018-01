Em tempos de restrição para doações eleitorais, a mulher do prefeito, Ana Estela Haddad, deu… R$ 200,00 para a campanha à reeleição do marido. Já o chefe de gabinete de Haddad, Leonardo Barchini, desembolsou R$ 150,00. …em grãozão A maior doação de pessoa física para o petista veio do ex-ministro Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto com R$ 300 mil.

