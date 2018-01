De filha para mãe

Riccy Souza Aranha fará homenagem a Maricy Trussardi, sua mãe, com a mostra Pura Inspiração– em que serão expostas fotos dos vestidos que a matriarca usava nos anos 1950. O vernissage é dia 29, no Espaço Fashion do Iguatemi. As peças serviram de inspiração para a estilista criar a coleção verão 2015 da Mixed. “Quero mostrar minhas raízes. Minha mãe é minha musa, um ícone de elegância na moda. Foi ela que fez com que eu seguisse por esse caminho”, conta Riccy. A coleção será em tons pastel, predominando o rosa – “preferido da minha mãe” – e o azul.

