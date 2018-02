De festa em festa

Também José Antônio de Castro Bernardes montou seu primeiro livro –25 Anos de Festa. “Depois de recusar dois convites praticamente consecutivos, senti que estava maduro para tentar reunir os anos de minha carreira em uma só publicação”, explica Zé Antônio, conhecido por decorar eventos na cidade. “Para mim, festa é coisa séria. Tem de ser tratada com muito profissionalismo.” A publicação, que será lançada no Clube Harmonia, amanhã, é dividida em quatro capítulos, recheados de dicas e curiosidades. Queridinho das noivas, seu forte são os casamentos: “Para você ter uma ideia, dediquei um capítulo inteiro só para falar sobre as naves das igrejas”.

