Deixando de lado o protocolo, Dan Stulbach, mestre de cerimônias da festa de 25 anos do Itaú Cultural, soltou: “Se ministro da Cultura tivesse voto direto, Danilo Miranda teria o meu…”.

E mais dois nomes-substitutos para Ana de Hollanda corriam pela plateia do Auditório do Ibirapuera: Yacoff Sarkovas, consultor cultural, e Beth Machado, do Teatro Alfa.